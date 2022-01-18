РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В Подольске в январе проведут соревнования по картингу в раках Комплексной спартакиады и Универсиады студентов, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске долгое время работает загородный клуб «Айвенго», на территории которого имеется боулинг, конноспортивный комплекс «Престиж», картодром «Лидер», веревочный парк Park Woods, каток, крытый парк аттракционов «Чудо-остров».

В текущем году впервые на базе картодрома «Лидер» пройдут соревнования по картингу в рамках комплексных мероприятий. Так, 23 января состоится спартакиада трудовых коллективов городского округа, 26 января - Универсиада студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования, а 30 января - VI Комплексная спартакиада по месту жительства.

Проходить соревнования по картингу будут по адресу: М-2 «Крым», 41-й км, стр. 1, корп. 11.