РИАМО - 18 янв. На территории столицы с начала реализации программы реновации по технологии «умного сноса» демонтировали 81 старый дом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в мегаполисе по реновации возведено и введено в эксплуатацию 177 многоквартирных домов площадью 2,3 млн кв. м, под заселение уже передали 149 новостроек.

«Продолжается строительство 156 домов мощностью 2,6 млн «квадратов», 183 новостройки мощностью 3,4 млн кв. м – проектируются. Также по технологии «умного сноса» демонтировано 81 старое жилое здание», – добавил Бочкарев.

По его словам, в городе уже начато переселение 69,7 тыс. жителей из 421 старого дома.

«47,6 тыс. участников программы уже завершили переезд в новые квартиры, остальные сейчас находятся в процессе переселения», – сказал вице-мэр.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в январе рабочие демонтировали 2 пятиэтажки на улице Черное Озеро в московском районе Косино-Ухтомский.

«После высвобождения территории на месте сноса начнется новое жилищное строительство для обеспечения последующих волн переселения. В прошлом году были подобраны 63 территории, из которых 31 расположена на месте сноса жилых домов», – уточнил Левкин.

По его словам, больше всего домов снесли в Западном административном округе – 19, на юго-западе и в новой Москве – 18 и 15 соответственно.

Программу реновации утвердил мэр столицы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 млн горожан, по ней будет расселено 5175 домов.