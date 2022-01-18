РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Толщина льда на реке Пахре в черте городского округа Подольск уменьшилась с 35 см до 30 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Незначительное потепление окружающей среды, продолжающееся несколько дней, оказало свое влияние на толщину льда на поверхности рек в зоне ответственности пожарно-спасательных подразделений №№214 и 309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Замеры ледяного наста в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед» 17 января на реках Пахра Подольска и Гнилуша в черте деревни Житнево Домодедова показали уменьшение толщины льда.

На Пахре, по сравнению с предыдущими днями, лед стал тоньше на 5 см и 17 января его максимальная толщина оказалась равной 30 см. На Гнилуше лед уменьшился на 3 см и приблизился к отметке в 22 см.

Происшествий или несчастных случаев на поверхности водных акваторий в местах патрулирования дежурных смен спасателей пожарно-спасательных частей №№214 и 309 по-прежнему не выявлено.