При получении наследства или во время разбора старых вещей, оставшихся от пожилых родственников, мы вполне можем найти что-то любопытное или даже ценное. Эксперт-оценщик антикварного магазина «Мир коллекционирования» Олег Пономаренко рассказал РИАМО, какие вещи могут оказаться дороже, чем кажутся на первый взгляд.

— Олег, скажите, какие предметы люди чаще всего приносят антикварам?

— Обычно предлагают купить старинные марки, елочные игрушки, советские юбилейные рубли, значки — комсомольские, армейские, значки городов. Часто приносят фарфоровые статуэтки, подстаканники, хрусталь, часы — наручные и карманные. Предлагают также и банкноты — царские и советские, социалистических стран. На нашем сайте antikskupka.ru есть каталог предметов коллекционирования с ценами.

— Если покопаться на условных антресолях, есть ли шанс найти что-то ценное?

— Такое случается регулярно. Люди часто не догадываются, что найденные ими предметы довольно редкие.

Больше всего мы работаем со значками. И вот их как раз очень часто недооценивают. А значки могут стоить и десятки, и даже сотни тысяч рублей. Не так давно человек принес нам, как ему показалось, копеечный значок, а он на самом деле стоил больше миллиона — это был значок экспедиции на остров Врангеля.

— Какие вещи можно продать с наибольшей выгодой?

— Из того, что реально найти дома, — например, советские значки 1920-40-х годов, или серебряные изделия, портсигары «царской» 84-й пробы.

Среди икон попадаются редкие экземпляры — владельцы могут даже не догадываться об их стоимости. Еще люди могут находить у себя дома различные премии, которые давали ученым, политикам в советское время — например, Ленинскую премию, она в Москве довольно часто встречается.

Выгодно продать можно также золотые часы и советские часы-хронографы. Ценными могут оказаться и статуэтки, например, произведенные на заводе «Фарфор Вербилок» или Ломоносовском фарфоровом заводе.

Неплохую сумму можно получить за статуэтку, изготовленную до 1960-х годов прошлого века. Еще лучше, если ее изготовили в 1930-40-е годы, не говоря уже о 1920-х — стоят такие объекты очень дорого.

Стоит отметить статуэтки, созданные до завершения сталинской эпохи. Изделия тех времен невероятно красивые, качественные: еще были живы и работали мастера царского времени. А после заката эпохи стала заметна деградация подобного искусства — фигуры становились все менее сложными, все более массовыми.

Также можно выручить вполне приличные деньги за книги, выпущенные до 1917 года. Особенно ценятся издания с обложкой и позолоченными вставками или книги, в которых много иллюстраций.

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— А можно ли выгодно продать советские книги?

— Можно найти покупателя на довоенные книги, связанные, например, с партией или Сталиным.

Иногда хорошо продается художественная литература — произведения авторов, которые были под запретом, иностранные издания. Но в 99% случаев то, что лежит в шкафах у большинства, почти ничего не стоит.

— Могут ли иметь ценность какие-то личные вещи — рукописи, документы, записки?

— Да, если человек был относительно известный либо занимал какую-то интересную должность. Письма знаменитого писателя или ученого можно очень выгодно продать — история вещи влияет на ее стоимость.

— Наличие, например, именной гравировки на старинном предмете делает его ценнее или дешевле?

— Добавляет цену предмету интересная гравировка — например, «бойцу ОГПУ» или «сотруднику НКВД» либо «от князя такого-то». А если на предмете выгравирована подарочная надпись неизвестному Ивану Ивановичу, то цена на такой предмет, наоборот, будет ниже.

— Велик ли шанс выгодно продать, скажем, советские подстаканники? Или такие предметы в свое время изготавливались тысячами и ценности не представляют?

— Больше всего ценятся вещи, изготовленные до конца сталинской эпохи. Это, как правило, предметы невероятно интересные, ведь тогда пропаганда идеологии была очень сильна, соответственно, это отражалось на массовых изделиях. В то время одних только значков выпускали десятки тысяч видов! Каждый завод, каждое предприятие делало значки, чтобы награждать своих работников.

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— По каким критериям неискушенный человек может понять, что у него в руках ценная вещь?

— Начну, пожалуй, со своих любимых значков. Среди них есть тяжелые, с латунью, с винтом — такие в сталинскую эпоху были наградными, они отличаются очень хорошим качеством, и денег за них могут дать немало. А вот алюминиевые значки не стоят практически ничего.

Если говорить о серебряных вещах с эмалями, то они встречается намного реже, чем обычное серебро.

Какой-нибудь серебряный подстаканник с эмалью может стоить в районе 100 тысяч рублей, а без эмали — порядка 10 тысяч.

То же самое происходит с ценами на иконы: если на них есть серебряный оклад с эмалью, это значительно увеличивает их стоимость вплоть до миллиона рублей.

А вот столового серебра в нашей стране слишком много, чтобы оно ценилось. В 90% случаев стоимость такого серебра близка к цене металлолома. Впрочем, если на предмете есть красивая гравировка, эмаль, позолота либо присутствует клеймо, на котором полностью написана фамилия производителя, — Овчинников, Хлебников, — такое столовое серебро уже стоит ощутимых денег.

— Если говорить, к примеру, о старинной мебели или технике, есть ли смысл ее самостоятельно очищать, чинить или реставрировать? Или лучше просто продать предмет, чтобы реставрацию потом провели специалисты?

— Если что-то сломано, лучше починить, но чинить должен мастер, профессионал. В противном случае человек может повредить что-нибудь, и вещь потеряет в цене.

Огромное количество предметов портят неправильной чисткой. Не так давно нам приносили монету, которую человек решил почистить кислотой, — она показалась ему недостаточно блестящей. После такой «чистки» его 200 тысяч рублей превратились практически в ничто.

Кстати, это была монета была 1958 года выпуска, которая совершенно случайно может найтись в любом доме. Эти монеты интересны тем, что их не выпустили в серию, и на рынок попало довольно небольшое их количество.

Вообще, в любой квартире или доме может найтись буквально что угодно, ведь многие граждане СССР, пережив тяжелые времена, были склонны к накопительству, ничего не выбрасывали. К тому же, у нашей страны богатая история — после смены эпох у людей оставалось много интересных вещей.

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— Что бы вы посоветовали человеку, который получил в наследство, нашел в «бабушкином сундуке» или обнаружил на чердаке большое количество вещей, стоимость которых он сам не может оценить? Что совершенно точно следует выбросить, а что — показать специалистам?

— За какие-то копейки можно продать вообще все. Советская художественная литература, научная литература 1970-80-х годов, швейные машинки, гашеные марки, непрофессиональные коллекции марок 1960-80-х годов — все это можно продать, но в целом эти вещи практически ничего не стоят. Хотя бывают исключения, так что лучше проконсультироваться со специалистом.

Среди небольшой горстки монет всегда может оказаться одна с редким годом выпуска или редкой разновидности. Марки тоже могут отличаться уникальностью — обычная на первый взгляд может оказаться ценной.

Вообще, оценить вещь в наше цифровое время проще простого — нужно сделать фотографии предметов и разослать в несколько магазинов. Таким образом можно получить адекватную оценку. Возможно, магазины сами захотят выкупить вещь или подскажут, где можно найти покупателя.

— Оценщики обычно работают с любыми вещами, что им предлагают, или имеют специализации?

— Оценщик должен иметь хотя бы общее представление о всех вещах, потому что предметы часто приносят кучей. Например, люди могли продать квартиру пожилых родственников, и у них на руках появилась масса всего, начиная от фотоаппарата и заканчивая монетками.

Я занимаюсь в основном значками, монетами, иконами, но смогу прикинуть, сколько может стоить какой-нибудь ковер или картина, хотя я на этих предметах не специализируюсь. К тому же я общаюсь с другими оценщиками, у меня есть коллеги, которые могут помочь с оценкой предметов, с которыми я реже работаю.

— Вы упомянули ковры. Неужели они до сих пор кому-то нужны?

— Я имел в виду не простые ковры, а изделия ручной работы — это отдельный рынок. Даже сейчас много восточных людей покупают ковры в качестве антиквариата.

Ковры стоят невероятных денег. Вполне реально найти изделие, которое будет стоить как квартира.

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