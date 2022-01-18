РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. Более 1 тыс. учеников городского округа Мытищи участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В Московской области проходит самый массовый региональный этап Всероссийской олимпиады школьников за всю историю олимпиадного движения. Из 133 площадок проведения 8 находятся в Мытищах.

1016 мальчишек и девчонок представляют городской округ по 24 предметам на региональном этапе олимпиады. По итогам муниципального этапа округ занял 1 место по количеству отобранных участников на регион.

Гречаная пожелала ребятам достойно выступить на олимпиаде, продемонстрировать все свои знания и представить городской округ с самой лучшей стороны.