РИАМО - 18 янв. Новогодняя ель, изготовленная активистами Совета молодежи АО «Воскресенские минеральные удобрения», признана одной из лучших по итогам Третьего новогоднего арт-фестиваля «Чудные елки», который прошел в новогодние каникулы в Воскресенске, сообщает пресс-служба АО «ВМУ».

Мероприятие было организовано в парке усадьбы Кривякино. В этом году участники представили на суд воскресенской публики и жюри 55 оригинальных елочек. Зеленая красавица химкомбината под названием «Ель химических чудес» завоевала звание лауреата I степени в номинации «Самая деловая елочка» – среди команд частных организаций и предприятий Воскресенска.

Победители также были определены еще в 2 номинациях: «Самая чудная елочка» (среди индивидуальных участников и семей) и «Самая креативная елочка» (среди команд муниципальных учреждений). Кроме того, несколько участников были удостоены специальных призов от жюри.

В рамках проведения арт-фестиваля для гостей была организована веселая развлекательная программа: световое шоу, выступление духового оркестра Дедов Морозов, праздничная ярмарка и лотерея. По завершении мероприятия представителям команд-победительниц были торжественно вручены дипломы и памятные подарки.

«Поздравляю молодежный актив АО «Воскресенские минеральные удобрения» с этой значимой победой. Особую благодарность выражаю тем, кто генерировал идеи по созданию нашей елочки и помогал в ее изготовлении. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Очень приятно, что мы начинаем 2022 год с победы, впереди у нас еще очень много важной работы и больших проектов. Уверен, что вместе мы сможем добиться всех поставленных целей», - сказал председатель Совета молодежи АО «ВМУ» Денис Смирнов.