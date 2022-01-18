РИАМО - 18 янв. В текущем году на территории Московской области планируют построить и ввести в эксплуатацию 7 школ за счет внебюджетных денег. Они смогут принять более 8 тыс. школьников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики по региону.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся вместе с жилыми комплексами в рамках комплексного развития территорий», - напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Самую большую школу вместимостью более 1,7 тыс. учеников построят в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе (ПИК). В этом же округе в текущем году достроят два учебных заведения в ЖК «Новоград Павлино» (ГК «МИЦ» на 1,6 тыс. школьников) и в ЖК «Столичный» (ГК «Главстрой» на 1,1 тыс. учащихся).

Еще компания «Стройсоюз» возведет объект образования на 1,2 тыс. мест в Котельниках, (застройщик «Инвест-Строй») построит школу на 1,2 тыс. мест в ЖК «Отрадный» в Мытищах.

Также школу на 825 мест построят в миниполисе «Серебрица» («Сити XXI век») в Красногорске, на 375 мест в ЖК «Новое Бисерово 2» в Богородском городском округе (ООО «Акваспорт»).