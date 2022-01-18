РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В городском округе Мытищи прошла контрольная проверка мест крещенских купаний, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ночь на 19 января пройдут массовые купания в проруби. Одной из самых популярных купелей Подмосковья остается прорубь возле Троицкого храма в Мытищах. Купель здесь расположена на Клязьминском водохранилище.

«Мы ожидаем до 2,5 тыс. прихожан, которые в этот праздник придут к нашему храму. Служба начнется в полночь, спустя 2,5 часа начнется обряд. Но если есть люди нетерпеливые, то в организованном порядке они могут приступить к купанию и раньше», - сказал настоятель храма протоиерей Владимир Шаров.

На территории села Троицкое, как и на других территориях Мытищ, будут соблюдены все меры безопасности. В полной готовности правоохранительные органы, службы МЧС и медицинский персонал. Для приезжих будет организована парковка автомобилей.

«Мы провели контрольное совещания со всеми службами. Это сделано для того, чтобы определить порядок проведения мероприятия от храма до места купания. Завтра в течение дня мы также будем осуществлять полный контроль, обеспечивать подъезд к храму и купели. В течение всего дня и ночи на мероприятии будут дежурить сотрудники полиции, медицинские работники, МЧС, волонтеры», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Алексей Калинин.

Праздничное омовение в Мытищах можно будет совершить по адресам: с. Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище (19 января с 02:00); д. Витенево, Успенский храм, на Пяловском водохранилище (19 января с 10:00); п. Николо-Прозорово, Никольский храм, в купели часовни (19 января с 02:00); д. Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, купания пройдут на пруду (19 января с 00:00).