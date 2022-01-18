РИАМО - 18 янв. Порядка 30 тыс. доноров из Московской области получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает пресс-служба министерства социального развития по региону.

Сумма выплаты составляет 16 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить, нужно обратиться в МФЦ.

Почетные доноры Подмосковья могут бесплатно ездить в общественном транспорте. А еще им каждый месяц возвращают половину оплаты за услуги ЖКХ.

Донорская кровь необходима для помощи тем, кто нуждается в переливании. Речь идет о пациентах, попавших в дорожные аварии, о тех, у кого произошла сильная кровопотеря, или о людях с ожогами, травмами, онкологией, заболеваниями крови и другими болезнями.