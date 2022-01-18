РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. Крещенские купания пройдут на пруду усадьбы Белая Дача в городском округе Котельники, приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На месте оборудована купель с безопасными подходами и обогреваемыми раздевалками. Участников просят соблюдать социальную дистанцию и меры индивидуальной защиты.

На территории усадьбы будут дежурить спасатели, медики, сотрудники Росгвардии, Госавтоинспекции и волонтеры.

Начало в 22:30.