РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. В рамках проекта «Народный контроль» молодогвардейцы совместно с депутатом совета депутатов городского округа Щелково Ксенией Королевой провели проверку аптек на наличие медикаментов, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«В связи с увеличением заболевающих провели проверку на наличие необходимых лекарств в аптеках Щелкова. Сейчас в аптеках не наблюдается нехватки противовирусных средств, а сотрудники <...> соблюдают масочный режим и все санитарные требования. Касса огорожена, а на полу нанесена разметка, показывающая безопасное расстояние», - сказал секретарь первичного отделения партии Антон Малинин.

Кроме того, был проведен мониторинг аптек на продажу антибиотиков. Мероприятие проходило в 2 этапа: сначала проводилась контрольная закупка, после проводилась профилактическая беседа с фармацевтами. В ходе рейда нарушений выявлено не было, ни одна аптека не продала антибиотики без рецепта.