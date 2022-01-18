РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. В подмосковном Красногорске госавтоинспекторы проверят, как водители грузового и пассажирского автотранспорта соблюдают режим труда и отдыха, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

На территории Московской области по вине водителей грузового и пассажирского транспорта продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия, в которых страдают люди. Зачастую в ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной в сложившейся ситуации является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 17 по 23 января на территории Московской области, в том числе сотрудниками 11 батальона ДПС, проводится профилактический рейд «Тахограф».

Если законодательством предусмотрена установка тахографа на автомобиле, за его отсутствие, блокировку или неисправность предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц – от 7 до 10 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.

11-й батальон контролирует ряд дорог в Красногорске.