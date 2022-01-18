РИАМО - 18 янв. Снежный покров вырос на 8 см за последние сутки в столице, высота снежного покрова составила 37 см, в новой Москве - 48 см, а в Подмосковье – 52 см, что является максимальным значением с начала зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне на столичный регион обрушился циклон «Ханнелоре». Он начал засыпать город вечером 17 января, снегопад продолжался всю ночь. Так, за сутки на главной метеостанции города выпало 7 мм осадков, что составляет около 17% от месячной нормы января.

На других метеостанциях города высота снежного покрова составляет 41 см (Тушино и Балчуг), а в новой Москве высота сугробов составляет 48 см. Самые высокие сугробы в подмосковных Черустях. Этот показатель там составляет 52 см.

До этого сильные снегопады были в Москве 11 и 12 января. Высота сугробов тогда составляла 34 см.

Снегопады будут идти в первой половине дня, к вечеру непогода стихнет. Следующие осадки прогнозируют на 20 января.

Максимальная температура воздуха в Москве во вторник составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до минус 1.