РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Жителей городского округа Люберцы предупреждают о правилах поведения в период богослужений в храмах, передает ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Из-за большого количества открытых источников огня и людей, прихожан просят быть внимательными и напоминает о правилах пожарной безопасности.

При зажигании свечей с подсвечников следует закатывать рукава одежды. Под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу. Также необходимо крепко подвязывать платки и убирать волосы, а также следить за детьми.

Вместо свечей нельзя использовать спички и зажигалки. Следует соблюдать безопасное расстояние от других людей. В случае загорания одежды, необходимо быстро скинуть ее, потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом. Курить в храмах запрещено.

Также прихожанам рекомендуют ознакомиться с планом эвакуации и изучить расположение запасных выходов. В случае срабатывания пожарной сигнализации, не следует пугаться и создавать панику. Жителям нужно спокойно покинуть помещение. При обнаружении пожара необходимо звонить в 101.

Еще следует помнить про то, что неправильное использование свечей может привести к возгоранию дома. Зажженные свечи необходимо ставить на несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Также свечи нельзя ставить на подоконники. Так могут загореться занавески. На ночь и при выходе из комнаты свечи нужно тушить.