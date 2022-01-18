РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Купель в поселке Нахабино подмосковного Красногорска оборудовали подсветкой и навесом, сообщается в Instagram-аккаунте теротдела Нахабино администрации округа.

В поселке Нахабино завершена подготовка к Крещенским купаниям. Установлены ограждения вокруг купели и навес. Купель оборудована подсветкой. Для жителей будут подготовлены горячий чай и сладости. Место для купания - Нахабино, улица Заречная, вблизи дома № 38. Обряд начнется во вторник с 20:30.

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В этот день и накануне проходят традиционные купания - верующие окунаются в ледяную воду в специально оборудованных иорданях с освященной водой.

В Красногорске подготовили 5 общедоступных купелей: на пруду возле Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха, на реке Истре возле храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское, на роднике в поселке Нахабино, на пруду на территории комплекса «Ангеловские бани» в селе Ангелово и реке Москве в селе Ильинское. Еще одна купель расположена на частной территории, в «Москоу Кантри Клабе», условия доступа к ней нужно уточнять у владельца.

С вечера 18 января на всех точках будет организовано дежурство спасателей, экстренных служб и волонтеров. Организуют полевую кухню с горячей кашей и сладким чаем для всех желающих.

Все точки купания будут работать с 20:30 18 января до 23:00 19 января.