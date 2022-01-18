РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Купания в купели в парке Талалихина подмосковного Подольска начнутся во вторник в 21:00, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 18 на 19 января в парке пройдут традиционные Крещенские купания. Купель будет установлена на танцевальной веранде. Для удобства посетителей также будут обогреваемые палатки для переодевания и бесплатный горячий чай.

Купания начнутся в 21:00 освящением воды в купели и продлятся до утра 19 января (до последнего желающего). Для безопасности граждан в Крещенскую ночь будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, скорой помощи.