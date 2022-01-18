РИАМО - 18 янв. За минувшую ночь в столице выпало до 5 мм осадков, что составляет около 12% от месячной нормы за январь, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За минувшую ночь на ВДНХ выпало 3 мм осадков, на Балчуге выпало 5 мм осадков, в МГУ – 5, на Немчиновке – 5. Осадки легли по городу равномерно, меньше выпало на севере и северо-востоке, больше всего выпало в южной половине Москвы», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что до 12:00 снегопад будет ослабевать, а после 15:00 выпадение осадков прекратится.

По словам Позняковой, месячная норма осадков на январь составляет 42 мм.

Ранее синоптик прогнозировал похолодание до минус 10 градусов в Московском регионе на Крещение.