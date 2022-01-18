РИАМО - 18 янв. Московское областное УФАС России постановило привлечь АО «Оборонэнерго» к административной ответственности за допущенные нарушения правил технологического присоединения. Суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Административное дело было возбуждено после поступления заявления от гражданина. Он сообщил, что компания нарушила порядок рассмотрения заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Подмосковное УФАС России рассмотрело заявление и установило, что АО «Оборонэнерго» допустило нарушение. Ведомство вынесло постановление о привлечении организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Руководство компании не согласилось с этим решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования компании, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.