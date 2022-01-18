РИАМО - 18 янв. Правоохранители Московской области задержали двух ранее судимых жителей одной из республик Закавказья в возрасте 33 и 45 лет по подозрению в краже более 3,5 млн рублей из банкоматов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники внесли в банкоматы, расположенные на территории городского округа Домодедово, банкноты, имитирующие билеты «Банка России», номиналом 2 тысячи рублей. Банкоматы принимали купюры и зачисляли на банковские счета правонарушителей. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемых задержали в своих домах, расположенных в Москве и Химках. Во время обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, 3 ноутбука, 10 мобильных телефонов. А еще одежда и обувь, в которых, вероятно, были совершены преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под стражей.