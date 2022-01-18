РИАМО - 18 янв. Сервис «Проекты и потребности» помог участникам Московского инновационного кластера решить 551 задачу, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чаще всего технологические предприниматели ищут инвестиции — с этим связано 292 заявки. 94 стартапа ищут площадки для тестовых испытаний своих разработок. Еще 79 запросов посвящены поиску партнеров», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сегодняшний день в сервисе «Проекты и потребности» на платформе Московского инновационного кластера 484 задания находятся в ожидании исполнения.

Сервис позволяет разместить информацию о потребности в поиске партнеров для развития бизнеса. Технологии искусственного интеллекта дают возможность автоматически подбирать решение для открытых запросов. В ином случае с этим помогают специалисты Московского инновационного кластера.

Площадка помогает с нуля реализовать проект или масштабировать бизнес. Всего в ее состав входят свыше 33 тыс. организаций из Москвы и 80 регионов страны.