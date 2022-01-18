РИАМО - 18 янв. В столице в прошлом году 76% государственных закупок объемом 700 млрд руб. проведено с использованием типовой документации, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок – утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 367 комплектов типовой конкурсной документации. В прошлом году общий объем госзакупок с ее использованием составил 700 млрд руб.», - сказал заместитель мэра.

Единые стандарты обеспечивают прозрачность закупок, способствуют повышению конкуренции, обеспечивают большую эффективность расходования бюджетных средств. Использование городскими заказчиками при проведении закупок типовой документации позволяет экономить примерно 10% бюджетных средств.