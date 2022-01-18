РИАМО - 18 янв. В январе-октябре 2021 года объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы достиг 26,59 млрд долларов, прирост составил 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти 34% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров. Так, по итогам января-октября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 17,5%. За этот период Москва поставила товары в 183 страны мира на сумму 26,59 млрд долларов, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество стран, закупающих московские товары, также ежегодно растет», - сообщил заммэра.

По словам Владимира Ефимова, среди главных импортеров столичной продукции первое место у Казахстана — туда поставили товары на 2,71 млрд долларов. Среди лидеров также Белоруссия, которая закупила московскую продукцию на 2,59 млрд долларов, США (2,33 млрд долларов), Германия (1,46 млрд долларов) и Китай (1,36 млрд долларов).​