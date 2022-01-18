РИАМО - 18 янв. В России объем сделок с коммерческой недвижимостью вырос на 35%, все больший интерес инвесторов вызывают офисы высокого класса и склады, пишет во вторник газета «Известия».

Сфера коммерческой недвижимости восстанавливается после кризисного 2020 года. Однако гипермаркеты и торговые центры по-прежнему теряют посетителей. Арендаторы уходят из этих объектов.

При этом намного популярнее стали коммерческие помещения на первых этажах домов в новостройках.

«Несмотря на то, что цены на такие помещения за последние полтора года повысились на 50–70%, площадки раскупаются практически мгновенно после старта продаж», — сказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев.

Так, по итогам прошлого года спрос на склады в Московском регионе приблизится к 4 млн кв. м. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020-м.