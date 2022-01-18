РИАМО - 18 янв. Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, заявила о намерении продать свою новую квартиру после того, как ее местоположение было раскрыто СМИ, сообщает Газета.ru.

Речь идет о 60-метровой квартире в центре Москвы, которая находится в доме 1914 года постройки. На момент покупки квартира оценивалась в 20 млн рублей.

О своем намерении певица написала в Instagram. По ее словам, когда в Сети оказалась информация о ее жилье, к ней в скором времени пришли первые сталкеры.

«Испытываю максимальный дискомфорт. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала она.

Монеточка также добавила, что благодаря именно таким публикацям известные личности становятся закрытыми и прячут свои семьи.