РИАМО - 18 янв. Продукцию московских заводов отметили дипломами «Золотая сотня» на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Московские компании делают ставку на качество и новейшие технологии производства продукции. Это обеспечивает им конкурентные преимущества на российском и зарубежных рынках», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Заводы Москвы получили почетные дипломы «Золотая сотня» в категории «Продукция производственно-технического назначения». В частности, высокую оценку получила продукция заводов «Москабель» и «Микрон».

На первом предприятии разработали кабель с системой радиочастотной идентификации. На втором - создали специальные NFC-метки, которые обеспечивают работу системы.