РИАМО - 18 янв. В столице завершился прием заявок от городских предпринимателей на конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего поступило 179 заявок. Больше всего конкурсантов — 57 — оказалось в номинации «Лучшее оформление предприятия общественного питания.

Участники подали заявки на конкурс в 5 номинациях, среди которых «Лучшее оформление несетевого магазина», а также сетевого магазина, торгового центра, и предприятия сферы бытовых услуг.

Прием заявок начался 27 декабря. В настоящее время комиссия выбрала претендентов на победу в 4 номинациях.

Победителей объявят 5 февраля. В зависимости от занятого места они получат денежные призы в размере 5, 3 и 2 млн рублей. Проголосовать за участников конкурса можно на портале «Активный гражданин» 20-30 января.