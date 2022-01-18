РИАМО - 18 янв. В ходе исследования безопасности и эффективности вакцины от Covid-19 для подростков, более половины участников сделали прививку первым компонентом. Врачи не зафиксировали серьезных побочных реакций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1,5 тыс. подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тыс. из них — и первым, и вторым», — рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
По его словам, третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков стартовала в Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц в ноябре 2021 года. Участники исследования ведут онлайн-дневник своего самочувствия в специальном мобильном приложении. При этом у вакцинированных не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций после прививки. Незначительные реакции на препарат наблюдались в единичных случаях. Среди них: небольшое повышение температуры и утомляемость, а также болевые ощущения в месте инъекции.
Османов также добавил, что, согласно предварительным результатам испытаний, можно сделать вывод о безопасности вакцины «Спутник М». Это тот же двухкомпонентный «Спутник V» для взрослых, только в меньшем объеме и составляет пятую часть дозировки для лиц старше 18 лет.
Всего в исследовании вакцины для подростков примут участие 3 тыс. человек. 600 из них получат плацебо, а остальные - вакцину. При этом ни врачи, ни добровольцы не будут знать, кто получил реальный препарат.
В настоящее время продолжается прием добровольцев возраста 12-17 лет. Они не должны иметь медицинских противопоказаний и ранее болеть Covid-19. Заявки принимают по электронному адресу vacdeti@zdrav.mos.ru.
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