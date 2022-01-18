РИАМО - 18 янв. В текущем месяце в России отмечен рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам. В ближайшие 6 месяцев средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11%, пишет во вторник газета «Известия».

Так, по данным маркетплейса «Сравни.ру», ипотека у крупных российских банков выросла на 1 п.п., а потребительские кредиты — на 0,3–3 п.п. Рост ставок зафиксирован в ВТБ, Альфа-банке, «Открытии», Росбанке, ПСБ, МТС Банке и других.

Рост ставок начался еще в середине 2021 года. Это произошло из-за повышения ключевой ставки ЦБ, связанным с инфляцией.

Как рассказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, главной причиной роста ставок по финансовым продуктам ― уровень ключевой ставки. А еще сказываются вводимые Центробанком ограничения для охлаждения роста выдач.

«В среднесрочной перспективе ставки по кредитам будут расти как результат ужесточения денежно-кредитной политики Банка России — в частности, повышения ключевой ставки и борьбы с ростом закредитованности населения», ― считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.