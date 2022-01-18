РИАМО - 18 янв. Год назад открылась после реконструкции станция Баковка МЦД-1, за этот период ею уже воспользовались около 1,4 млн пассажиров, сообщили РИАМО в столичном Дептрансе.

Из устаревшей ж/д остановки она превратилась в современный пригородный вокзал. Здесь построили две новые платформы с навесами, а новый пассажирский терминал сделали ближе к жилому кварталу по просьбе местных жителей. Путь до станции стал удобнее и короче, а у пассажиров появился подземный переход с лифтами и эскалаторами через ж/д пути.

Баковка D1 — основа транспортного каркаса для части жителей Одинцова. Отсюда всего за 15 минут можно доехать до станции Славянский бульвар, где удобная и бесплатная пересадка на метро.

«За время работы МЦД на первом диаметре мы уже завершили реконструкцию 4 станций и открыли новый современный городской вокзал Славянский бульвар. По поручению мэра Москвы (Сергей Собянина – ред.) в этом году мы продолжим активное развитие действующих и перспективных диаметров. В том числе на D1 в 2022 году планируем открыть большой вестибюль Окружной D1 и завершить ее интеграцию с МЦК, закончить реконструкцию станции Тимирязевская и продолжить строительство Петровско-Разумовской», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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