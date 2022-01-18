РИАМО - 18 янв. На портале mos.ru в январе начал работу сервис «Досудебное обжалование», с его помощью юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать жалобу в досудебном порядке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На mos.ru запущен сервис, который позволяет в простой и удобной форме подать жалобу», — сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, с 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели столицы могут применить процедуру досудебного обжалования решений контрольных и надзорных органов столицы. При этом обжалование в досудебном порядке позволяет экономить время и решать вопросы без судебных разбирательств. При использовании сервиса на mos.ru время ожидания ответа жалобу составляет 20 дней.

В прошлом году предприниматели и юридические лица воспользовались услугами на портале mos.ru свыше 2 млн раз. Всего для них доступно более 200 услуг в онлайн-формате. При этом при использовании части услуг пользователя перенаправят на сайт профильных организаций.

Подать жалобу на решение или действие контрольно-надзорного органа можно в течение 30 календарных дней со дня уведомления юридического лица или предпринимателя.

Жалобу на предписание контрольного органа можно подать в период 10 рабочих дней. Дополнительная информация о работе сервиса доступна по номеру +7 495 870-72-99 по будням с 9:00 до 18:00.