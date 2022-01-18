РИАМО - 18 янв. На сегодняшний день голосовой ассистент приложения «Моя Москва» проконсультировал более 50 тыс. пользователей, ответил на 78 тыс. вопросов, сообщается на официальном сайте мэра города.

Если на момент запуска за помощью обращались около 500 человек, то сейчас виртуальный помощник обрабатывает запросы более 10 тыс. человек каждый месяц.

Голосовой ассистент начал работу в декабре 2020 года. Недавно разработчики добавили возможность оплаты коммунальных услуг и передачи показаний счетчиков воды и электроэнергии для квартир.

В настоящее время использовать голосового ассистента может половина пользователей приложения «Моя Москва». Например, помощник способен предоставить информацию о домашнем задании школьника, графике отключения горячей воды и другие данные. Кроме того, ассистент способен поддержать разговор с пользователями на простые темы.