РИАМО - 18 янв. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что подготовку к купанию в ледяной воде на Крещение лучше всего начинать с лета, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что за время своей работы к нему ни разу приходили пациенты, которые заболели, искупавшись в проруби на Крещение.

«Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть», — сказал он.

Между тем Малышев отметил, что купаться в проруби нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а такте тем, у кого наблюдается ОРВИ и высокая температура. Также не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Крещение традиционно отмечают в России 19 января.

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