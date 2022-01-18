РИАМО - 18 янв. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что подготовку к купанию в ледяной воде на Крещение лучше всего начинать с лета, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что за время своей работы к нему ни разу приходили пациенты, которые заболели, искупавшись в проруби на Крещение.
«Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть», — сказал он.
Между тем Малышев отметил, что купаться в проруби нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а такте тем, у кого наблюдается ОРВИ и высокая температура. Также не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Крещение традиционно отмечают в России 19 января.
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