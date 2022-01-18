РИАМО - 18 янв. В столице на 7 станциях восточного и северо-восточного участков Большой кольцевой линии метро завершаются монолитные работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящий момент на всех 7 строящихся станциях завершаются монолитные работы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до окончания строительства Большой кольцевой линии в городе осталось ввести 9 станций. А именно закончить реконструкцию двух станций, которые находятся на бывшей Каховской линии, завершить строительство еще 7 на северо-восточном и восточном участке Большого кольца.

Бочкарев добавил, что на станциях продолжается отделка платформ, технических помещений. Кроме того, рабочие проводят монтаж эскалаторов, инженерных систем, готовятся принимать оборудование.

На сегодняшний день готовность Большого кольца составляет 70%, 22 станции уже ввели в эксплуатацию.

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