РИАМО - 18 янв. Во вторник вечером на московских дорогах ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, движение будет местами затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Основные трудности ожидаются в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Движению будут мешать мелкие ДТП, снег, строительные работы, которые сейчас ведутся на 85, 90 км МКАД, проспекте Мира.

В вечерний час пик для поездок по городу москвичам посоветовами пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время.