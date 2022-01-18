РИАМО - 18 янв. Городской проект «Московский акселератор» был запущен 2 года назад, за это время выпускники программы привлекли свыше 1 млрд рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Проект предназначен для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики.

С запуска проекта уже проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков). Каждый из которых был организован при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. Треки посвятили различным направлениям работы: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и другим. В курсах участвовали 330 стартапов.

«Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники «Московского акселератора» привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, в организации курсов «Московского акселератора» участвовали более 40 корпораций, которые готовы вкладываться в новые технологичные решения.

Одним из самых успешных выпускников проекта стала компания, которая представила платформу дополненной и смешанной реальности для стройотрасли. Она позволяет визуализировать строительные объекты, в том числе в реальной обстановке. Данная разработка получила 160 млн рублей финансирования.

Также перспективным проектом является сервис персонализации рекламных кампаний. Инвестиции в эту разработку составили 120 млн рублей. Сервис помогает настраивать рекламные кампании для соцсетей, а также абонентов сотовых операторов.

«В экосистеме проекта 5,3 тыс. компаний. Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе», — добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чтобы участвовать в курсах «Московского акселератора», следует подать заявку от компании или стартапа, если у них есть минимально жизнеспособный продукт (MVP), устойчивая бизнес-модель, а также фирма перешла на этап первых продаж. Партнеры выберут порядка 30 команд. Им помогут доработать продукт, оптимизировать бизнес-процессы и так далее.