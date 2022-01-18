РИАМО - 18 янв. Цена нефти Brent перевалила за отметку 87 долларов за баррель впервые с 2014 года, сильный рост произошел из-за трудностей с логистикой и поставками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прежде на рынке ожидалось, что рост в 10%, который топливо показало в этом году, может не остановиться и пойти дальше. Котировки нефти марки Brent быстро выросли на 11% с начала 2022 года.

По итогам ушедшего 2021 года топливо поднялось в цене на 50%.

Ранее один из специалистов рынка говорил о том, что цена на нефть будет влиять на курс рубля. Если среднее значение сохранится на уровне 75 долларов за баррель, курс может сохраниться на уровне 71-72 рубля за доллар.