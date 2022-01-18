РИАМО - 18 янв. Снегопад наблюдается на территории столицы утром во вторник. Снег в районах мегаполиса идет с разной интенсивностью, передают корреспонденты РИАМО.

Так, в столичном районе Кузьминки немноголюдно, идет снег. Машин на дорогах почти нет. На тротуарах и проезжей части, на деревьях и крышах скопилось много снега. С каждой минутой у домов можно заметить все больше дворников.

В Метеогородке в снегу деревья, машины, дороги. Тротуары во дворе плохо очищены. Дворники только начинают работу. На небе облачно, во дворе безветренно, идет слабый снег. Кое-где очищены выходы из подъездов.

В поселении Десеновском новой Москвы идет сильный снег. Подъезды домов заметены, на проезжей части образовались небольшие сугробы. Деревья также все в снегу. Автомобилисты очищают машины.

Также снегопад идет и в столичном районе Южное Бутово. Дворники с утра начали расчищать сугробы на тротуарах и дорогах, которые образовались с ночи. На проезжей части пока пробок нет.

В Москве и области во вторник будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 6 градусов.

Ранее синоптик прогнозировал, что с 00:00 до 15:00 во вторник в городе может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы.