РИАМО - 18 янв. В Москве и области во вторник будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до минус 1.

Ветер западный со скоростью 5-10 м/с, с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

18 января будут наблюдаться колебания атмосферного давления, содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы.