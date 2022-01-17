РИАМО - 17 янв. Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, среди них есть острые инфекционные и вирусные заболевания, аллергия, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, к противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам, аллергию и осложнения после прививок. Еще список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.

За сутки в России выявили 30 726 случаев коронавируса, выздоровели 19 756 пациентов, а умерли 670 граждан. За все время пандемии в РФ подтвердили 10 834 260 случаев инфицирования, вылечился 9 878 371 пациент, скончались 321 990 человек.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что прогнозируемый пик заболеваемости коронавирусом в России будет 22 января. Он рассчитан на основе правдоподобной математической модели.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>