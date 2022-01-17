РИАМО - 17 янв. Специалисты измерили толщину люда на водоемах в Московской области, опасения вызывают 9 мест на 6 реках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Патрулированием водных объектов Московской области занимаются 184 человека и 56 единиц техники.

Всего было обследовано 52 места массового выхода людей на лед. Средняя толщина льда на водоемах в Московской области составляет 21 см.

В 9 местах на реках в 9 округах Подмосоквья лед неоднороден, его толщина до 7 см. Речь идет о реках Оке (Луховицы, Ступино), Волге (Дубна), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское), Яузе (Мытищи), набережной реки Клязьмы (Орехово-Зуевский округ).

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