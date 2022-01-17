РИАМО - 17 янв. Специалисты частично демонтировали подвесное оборудование склона всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.Ком» в городском округе Красногорск, чтобы оценить его состояние, сообщается на сайте комплекса.
На сегодняшний день там идет подготовка к освобождению всей поверхности горнолыжного склона от снега и льда.
Первый этап реконструкции объекта начался 11 января. Там стартовал полный аудит горнолыжного склона, который может продлиться до 3 месяцев. Сначала специалистам нужно оценить состояние полей склона, основного элемента охлаждения горы, еще проверяется состояние изнашивающихся элементов кресельной и бугельной дорог.
Все работы идут в соответствии с регламентом производителей канатных дорог и требованиями Ростехнадзора.
Он добавил, что сейчас все любители горных лыж и сноубордов катаются на натуральных склонах, а у комплекса есть время найти все проблемные места в рамках проводимой реконструкции.
Каток, фитнес-центр и аквазона комплекса открыты для посетителей в штатном режиме.
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