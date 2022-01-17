РИАМО - 17 янв. Специалисты частично демонтировали подвесное оборудование склона всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.Ком» в городском округе Красногорск, чтобы оценить его состояние, сообщается на сайте комплекса.

На сегодняшний день там идет подготовка к освобождению всей поверхности горнолыжного склона от снега и льда.

Первый этап реконструкции объекта начался 11 января. Там стартовал полный аудит горнолыжного склона, который может продлиться до 3 месяцев. Сначала специалистам нужно оценить состояние полей склона, основного элемента охлаждения горы, еще проверяется состояние изнашивающихся элементов кресельной и бугельной дорог.

Все работы идут в соответствии с регламентом производителей канатных дорог и требованиями Ростехнадзора.

«Многие посетители жаловались на состояние склона. Оборудование необходимо проверить, чтобы избежать проблем в будущем. Комплекс принимает сотни человек, он обязан соответствовать всем нормам безопасности. Никому не нужна вторая «Зимняя вишня», - отметил конкурсный управляющий комплексом «Снеж.Ком» Роман Носов.

Он добавил, что сейчас все любители горных лыж и сноубордов катаются на натуральных склонах, а у комплекса есть время найти все проблемные места в рамках проводимой реконструкции.

Каток, фитнес-центр и аквазона комплекса открыты для посетителей в штатном режиме.