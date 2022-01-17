РИАМО - 17 янв. Вакцинация от различных инфекций не ослабляет иммунитет, а напротив его усиливает со временем. Ответная реакция на инфекцию, против которой предназначен препарат, растет в долгосрочной перспективе, сообщает Газета.ru.
Такого мнения придерживается заслуженный врач РФ Михаил Каган. По его словам, подтверждения обратной реакции не было за более чем 200 лет вакцинации человечества.
С другой стороны, иммунолог Мария Польнер заявила, что заболеть после вакцинации можно по нескольким причинам.
«Например, зачастую пациенты забывают о безопасности и прибегают к рисковому поведению, переставая использовать маски, чаще появляясь в общественных местах, в то время как вакцина направлена только на коронавирусную инфекцию и никак не защищает от других ОРВИ. С учетом надвигающейся волны, вызванной вариантом «омикрон», я призываю пройти своевременную ревакцинацию, а также соблюдать меры личной безопасности», — сказала она.
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