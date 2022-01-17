РИАМО - 17 янв. Вакцинация от различных инфекций не ослабляет иммунитет, а напротив его усиливает со временем. Ответная реакция на инфекцию, против которой предназначен препарат, растет в долгосрочной перспективе, сообщает Газета.ru.

Такого мнения придерживается заслуженный врач РФ Михаил Каган. По его словам, подтверждения обратной реакции не было за более чем 200 лет вакцинации человечества.

«Применение вакцин всегда на более долгий или более короткий срок повышает иммунитет к тем инфекциям, для профилактики которых они предназначены», — сказал Каган.

С другой стороны, иммунолог Мария Польнер заявила, что заболеть после вакцинации можно по нескольким причинам.

«Например, зачастую пациенты забывают о безопасности и прибегают к рисковому поведению, переставая использовать маски, чаще появляясь в общественных местах, в то время как вакцина направлена только на коронавирусную инфекцию и никак не защищает от других ОРВИ. С учетом надвигающейся волны, вызванной вариантом «омикрон», я призываю пройти своевременную ревакцинацию, а также соблюдать меры личной безопасности», — сказала она.