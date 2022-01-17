РИАМО - 17 янв. Коллектив управления Росреестра по Московской области присоединился ко Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечту пятиклассника из Сергиево-Посадского округа о велосипеде, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция «Елка желаний» стартовала в канун Нового года и воплотила в жизнь мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Артемий Малых из Сергиево-Посадского округа учится в пятом классе гимназии №5 и дополнительно посещает детскую художественную школу. Мальчик мечтал о велосипеде, который и получил благодаря акции.

«Акция «Елка желаний» дает возможность сделать ребят счастливее, дарить положительные эмоции и радостные моменты, превращать детские мечты в реальность», - отметил председатель молодежного совета – начальник отдела государственной службы и кадров Линар Мавлетдинов.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в канун Нового года и воплотила в жизнь мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Она продлится до конца февраля.

В Подольске почти 20 детям вручили подарки в ходе акции «Елка желаний»>>