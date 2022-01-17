РИАМО - 17 янв. Врач, известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус не повлияет на интеллект ребенка, если мать заразилась во время беременности, сообщает Газета.ru.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил о том, что если беременная не прививалась и перенесла коронавирус, то IQ у ее ребенка может быть ниже на 20%.

«Ключевое слово: «может быть». Доказательств нет, работ таких нет. Не пугайтесь. Я вообще твердо уверен, что политика запугивания населения непроверенными данными сегодня обернется нам «боком», — сказал Мясников.

По его словам, вирус в крови бывает очень редко, не проникая через плаценту. Помимо этого, случаи внутриутробного заражения Covid-19 «практически недостоверны».

«Раньше это отрицалось как факт, сейчас говорят, что вроде как 4 случая на 7 млн рожавших. Якобы. Но пока мы говорим, что ребенок заражается ковидом, только когда мама его кормит грудью, если она больна. То есть, грубо говоря, внутри матки никакого ковида, никакой инфекции — это казуистика, и это не доказано по сей день. Есть очень много работ на эту тему», — пояснил доктор.

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