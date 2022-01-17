РИАМО - 17 янв. Принятие поправок об индексации пенсий чуть выше уровня инфляции (на 8,6%) планируют в Государственной думе в январе, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Глава государства Владимир Путин ранее предложил дополнительно проиндексировать пенсионные выплаты россиянам. Это решение обусловлено тем, что принятые в прошлом году меры не позволят компенсировать пенсионерам рост расходов на фоне увеличения инфляции, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным Минфина РФ, допрасходы на индексацию пенсий в стране составят 172,7 млрд рублей в 2022 году.
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