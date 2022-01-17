РИАМО - 17 янв. Принятие поправок об индексации пенсий чуть выше уровня инфляции (на 8,6%) планируют в Государственной думе в январе, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

Глава государства Владимир Путин ранее предложил дополнительно проиндексировать пенсионные выплаты россиянам. Это решение обусловлено тем, что принятые в прошлом году меры не позволят компенсировать пенсионерам рост расходов на фоне увеличения инфляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%», — сказал Жуков.

По данным Минфина РФ, допрасходы на индексацию пенсий в стране составят 172,7 млрд рублей в 2022 году.

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