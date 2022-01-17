РИАМО - 17 янв. Утром 18 января в столице прогнозируется сильный снегопад, пик интенсивности будет с 6 часов до 9 часов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Видимость в зарядах ухудшится до 1 км и менее, снежный покров подрастет на 5 см, на дорогах заносы. Ветер в порывах будет достигать 10-15 м/с», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что с 00:00 до 15:00 18 января в городе может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы.

По его словам, снег в мегаполисе прекратится к вечеру, а из-за северного ветра усилятся морозы.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ, температура в Московском регионе 18 января будет минус 4 – минус 2 градуса. Также прогнозируются метель и гололедица.

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