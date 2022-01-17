РИАМО - 17 янв. Дизайн и характеристики нового смартфона-флагмана Samsung были раскрыты в Сети до анонса, сообщает Газета.ru.

Телефоны этой компании являются лидерами рейтинга наиболее популярных у россиян производителей.

Речь идет о Samsung Galaxy S22+. Известно, что он будет работать на базе фирменного чипсета Exynos 2200. Также у смартфона будет 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 10-мегапиксельный телеобъектив.

Предполагается, что яркость экрана смартфона на максимуме достигает 1750 нит и поддерживает адаптивную частоту обновления.

Гаджет получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Но в комплекте поставки смартфона зарядного устройства не будет.

Представить новую линейку флагманов Samsung собираются 9 февраля.

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