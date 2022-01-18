РИАМО - 18 янв. В этот день православные христиане отмечают Крещенский сочельник, а еще 18 января в России появилось детское телевидение, в Москве открылся Большой театр.

Крещенский сочельник

Этот праздник является вечером-приготовлением перед Крещением Господним. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В Крещение и в сочельник совершается Великое водоосвящение в храмах и церквях. Считается, что вода становится святой. Также ближе к ночи 18 января начинаются традиционные крещенские купания.

День рождения детского телевидения в России

В этот день в 1963 году была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. Самыми успешными проектами редакции стали «Ералаш», «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши».

Отметить этот праздник можно просмотром старых мультфильмов и детских кинофильмов. А еще можно достать из закромов старый проектор и посмотреть кино с его помощью.

Открытие Большого театра

Большой театр в столице открылся в 1825 году. Тогда для зрителей прозвучало «Торжество муз» Алябьева и Верстовского.

В 1953 году здание частично пострадало от огня. После пожара его украсила знаменитая скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом. На сегодняшний день

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) – один из крупнейших в РФ и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

День рождения писателя Алана Милна

Создатель Винни-Пуха родился 1882 году в Лондоне. Он окончил Тринити-колледж Кембриджа, где специализировался в математике. Также Милн участвовал в сражениях Первой мировой войны, а затем работал в редакции английского юмористического журнала Punch.

Свои знаменитые сказки о медведе с опилками в голове – Винни-Пухе – Милн придумал для своего единственного сына Кристофера Робина. Он рассказывал их мальчику на ночь. Первая книга о Винни-Пухе вышла в 1926 году. Кроме того, Милн писал романы, рассказы, эссе и пьесы.

День рождения певицы Тамары Гвердцители

Гвердцители родилась в 1962 году в Тбилиси в семье с корнями древнего грузинского рода. Уже в год будущая певица исполняла песни, а в 3 года подбирала мелодии на пианино.

Она поет песни на нескольких языках: грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, древнееврейском и украинском. А также является народной артисткой России и Грузии.