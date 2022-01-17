РИАМО - 17 янв. В 2022 году президентский проект «Социальная газификация» будет продолжен, до конца года в Московской области будут догазифицированы более 1,7 тыс. населенных пунктов, где проживают 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В программу этого года вошли 53 городских округа региона. Уточнить о включении конкретного населенного пункта в программу и следить за ходом строительных работ, узнать о сроках сдачи объектов можно на интерактивной карте компании.

Программа предполагает строительство газопроводов до участков без привлечения средств жителей. Для участия достаточно всего 2 критерия. Во-первых, населенный пункт должен быть в программе, во-вторых, дом должен быть зарегистрирован.

Подать заявку на соцгазификацию можно на сайте «Мособлгаза» или в одном из клиентских офисов.

На территории Московской области работают 8 стационарных офисов социальной газификации, а также по территории региона курсируют 12 мобильных офисов. Ознакомиться с расписанием движения можно также на сайте компании в разделе «Социальная газификация».