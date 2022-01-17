РИАМО - 17 янв. Из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» в Москве выросло число вызовов врача на дом. В связи с этим было принято решение позволить гражданам с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов обращаться за медпомощью без записи, сообщается на сайте Депздрава Москвы.

Получить помощь можно непосредственно у дежурного врача поликлиники без предварительной записи и звонка на линию 122. При этом число дежурных врачей в поликлиниках увеличено.

Медики работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Всех пациентов, которые обращаются за помощью с симптомами ОРВИ, врачи примут в день обращения.

Также в городе был расширен спектр доступных диагностических возможностей. Вместе с осмотром, консультацией, экспресс- и ПЦР-тестированием при наличии показаний у пациентов будут брать анализы крови, ЭКГ и другие обследования.

В столичных поликлиниках проводится бесконтактная термометрия. Если у пациента обнаруживается повышенная температура или иные симптомы ОРВИ, его направят по специальному маршруту, чтобы развести потоки людей с симптомами ОРВИ и теми, кто имеет иные симптомы. Внутри поликлиники обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

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